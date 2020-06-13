ООО «Aztelecom» и «Baktelecom» обеспечат бесперебойную работу стационарных телефонов и услуг широкополосного интернета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно сообщению, в дни особого карантинного режима (14-15 июня) будут приняты меры для обеспечения граждан страны услугами транспорта, почты, телекоммуникаций, в том числе интернета, мобильной связи и телерадиовещания.

В связи с этим подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, а также телекоммуникационным операторам даны соответствующие поручения.

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