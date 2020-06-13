Оперативный штаб при Кабинете министров принимает дополнительные меры в связи с усиленным карантинным режимом в трех городах и пяти регионах, включая город Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, важной частью мер по борьбе с пандемией коронавируса в столице является обеспечение чистоты жилых зданий, жилых блоков, мест общего пользования, спортивных площадок, лифтовых кабин и других мест, а также регулярная дезинфекция этих мест.

В то же время важна своевременная перевозка бытовых отходов.

Принимая во внимание обращения граждан относительно определенных трудностей, с которыми граждане сталкивались в течение строгих карантинных дней на прошлой неделе, коммунальные службы во всех районах столицы размещают контейнеры для мусора для сброса бытовых отходов во дворах многоэтажных жилых зданий и около выходов из блоков. Это поможет решить проблемы жителей города в течение 2 дней строгого карантина.

Данный процесс стартовал накануне. В течение следующих двух дней будет установлено более 1000 таких контейнеров.

В те дни коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, а территория вокруг этих контейнеров будет продезинфицирована.

Minval.az