Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Шахина Абдулла оглу Мустафаева орденом «Шохрат» за особые заслуги в развитии экономики Азербайджана.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Шахина Абдулла оглу Мустафаева орденом «Шохрат» за особые заслуги в развитии экономики Азербайджана.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/06/12 15:58
Раздел: Азербайджан
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