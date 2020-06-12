Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Шахина Абдулла оглу Мустафаева орденом «Шохрат» за особые заслуги в развитии экономики Азербайджана.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

Minval.az