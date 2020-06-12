Похоронен народный артист Азербайджана, президентский стипендиат Теймур Мустафаев.
Как сообщает Report, Т.Мустафаев похоронен на кладбище села Алар Джалилабадского района рядом с могилой жены и сына.
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Народный артист Теймур Мустафаев будет предан земле по специальным правилам захоронения жертв COVID-19.
Об этом сообщили в TƏBİB.
По сообщению, на похоронах будет допущено участие ограниченного числа людей.
Напомним, что Теймур Мустафаев 11 июня скончался от коронавирусной инфекции. Он будет похоронен сегодня в родном Джалилабаде.