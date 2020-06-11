Народный артист Теймур Мустафаев умер от коронавируса.

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Как говорится в сообщении TƏBİB, Мустафаев Теймур Агахан оглу (1939 г.р.) 4 июня 2020 года поступил в лечебное учреждение «Ени клиника» из дома на карете скорой помощи с диагнозом двусторонней пневмонии COVID-19, острой дыхательной недостаточности, сердечно-легочной недостаточности, сахарным диабетом II типа (тяжелой формы), ишемической болезнью сердца в тяжелом состоянии и был помещен в реанимацию.

Сразу после поступления пациент прошел соответствующее обследование и был подключен к ИВЛ. По назначению врача-инфекциониста его начали лечить от COVID-19. Несмотря на усилия врачей, 11 июня в 15:30 была отмечена биологическая смерть пациента.

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