Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции «Ахмедлы» Открытого акционерного общества «Азерэнержи» в Хатаинском районе города Баку.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az