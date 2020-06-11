Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции «Ахмедлы» Открытого акционерного общества «Азерэнержи» в Хатаинском районе города Баку.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции «Ахмедлы» Открытого акционерного общества «Азерэнержи» в Хатаинском районе города Баку.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/06/11 13:53
Раздел: Азербайджан
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