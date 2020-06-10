Завершается реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции в Мингячевире, на которой произошла авария в июле 2018 года, приведшая к сбою в энергосистеме страны. 8 энергоблоков электростанции установленной мощностью 300 мегават каждый, по отдельности находятся в статусе электростанции. До аварии мощность каждого энергоблока составляла 190-250 мегават, после реконструкции эта цифра составляет свыше 300 мегават. Восстановлена номинальная мощность электростанции установленной мощностью 2400 мегават, которая до реконструкции функционировала суммарной мощностью 1680 мегават. Мощность каждого энергоблоко может повыситься до 310-330 мегават.

Параллельно, полностью реконструирована 330 киловольтная подстанция, на которой произошла авария в 2018 году и построен новый центр управления. Завершена реконструкция на одной из больших подстанций страны мощностью 500 киловольт, которая находится на ТЭС «Азербайджан». Кроме того, обновлен бетонный слой водного канала, построен новый мост, и дорога через Верхне-Карабахский канал для населения. Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус станции. На ТЭС построено центр головного управления, и создана современная система управления. Наряду с этим, завершены работы на азотно-кислородном, воздушно-компрессорном участке, в масляном и реагентном хозяйстве, а также в химическом цеху. В результате осуществленных мероприятий продлевается срок эксплуатации самой большой ТЭС на Южном Кавказе, изжившей себя Азербайджанской теплоэлектростанции не менее чем на 20 лет. Самое главное, будет обеспечена надежная и стабильная эксплуатация на станции и восстанавливается «утерянная» мощность более 600 мегават. Близится к завершению реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции, в настоящее время проводятся завершающие работы и работы по тестированию.

Minval.az