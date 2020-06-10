11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем юго-восточный ветер сменит северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем — 30-40%.

11 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, град. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az