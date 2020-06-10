С целью оказания гуманитарной помощи Йемену Кабинет министров Азербайджана выделил финансовые средства в размере 25 тысяч долларов США.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, указанная помощь будет передана посредством Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в форме срочной гуманитарной помощи пострадавшему в результате гуманитарного кризиса населению Йемена.

По оценкам ООН, в Йемене, где произошла самая страшная гуманитарная катастрофа в мире, в помощи нуждаются 24 миллиона человек (80% населения), 250 тысяч человек страдают от голода. В стране с 3,3 миллионами вынужденными переселенцами продолжают распространяться различные виды опасных заболеваний. ООН призвала государства-члены и международные организации оказать необходимую помощь Йемену, которому в течение текущего года для удовлетворения гуманитарных потребностей, в том числе борьбы с пандемией COVID-19, необходимы средства в размере 2 млрд долларов США.

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