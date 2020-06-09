10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 33-35 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

Minval.az