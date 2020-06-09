Турция и США достигли договоренности по Ливии.

Как передает РИА Новости, об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган по итогам своего телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Сегодня мы обсудили с Трампом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет нее. Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили все детали того, что там происходит. Между Турцией и США может начаться новый период относительно Ливии. Мы достигли определенных договоренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым (президентом РФ) Владимиром Путиным. Возможно, с ним будут переговоры», — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Он не уточнил, о чем именно договорились Турция и США по Ливии.

«Мы на стороне (главы правительства национального согласия Ливии Файеза) Сарраджа, которого поддерживают ООН и мировое сообщество. Против него выступает путчист (глава ЛНА Халифа) Хафтар. На данный момент жизненно важные регионы перешли под контроль ПНС, их наступление продолжается», — добавил турецкий лидер.

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