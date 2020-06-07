Известный шоумен, писатель, актер и режиссер Бахрам Багирзаде эмоционально отреагировал на слухи о коронавирусе у него. Приводим его обращение к общественности в соцсети Facebook.

Помните, в фильме «Белое солнце пустыни» есть такая фраза: «За державу обидно»… Так вот, за мою страну мне не обидно, потому что маму и родину не выбирают, и нормальный человек, неважно, мужчина он или женщина, просто её любит и сопереживает всем её проблемам. Обидно мне за наших граждан и некоторых моих друзей, которых я с большим сожалением теперь стану называть бывшими.

Как поступает настоящий друг? Он приходит и помогает, а если не может прийти, то хотя бы звонит и поддерживает. Но разве может друг хоронить тебя заживо и приглашать всех желающих на джума ахшамы с указанием точного адреса и времени церемонии?

Это как в анекдоте: «Тихий одесский дворик на рассвете огласили дикие крики тёти Сары: «Пожар, пожар, пожААААР». На этот ор высовывается сонное лицо тёти Мили: «Сара, что ты орёшь?» «Ой, я только что увидела, как от тебя вышел пожарник и подумала, что твоя квартира горит». «Но я же не кричу на всю Одессу: «Война», когда от тебя каждое утро выходит генерал», — ответила тётя Миля.

Если у человека поднялась температура, это не означает, что у него коронавирус. Если у кого-то вылез прыщик на пятой точке, это не означает, что у него появился шанкр. Я могу долго продолжать этот ассоциативный ряд, но зачем?

Тех, кто отправил меня к Всевышнему, я прощаю. Но тех, кто приписывает мне какие-то мифические сделки на «короне», я вычёркиваю. Я могу сняться в рекламе, потому что я артист и это часть моей профессии. Я могу проводить прямые эфиры, потому что это тоже часть моей профессии. Но я не занимаюсь рекламой вирусов, в короне они или без. Возможно, у тех, кто мне это приписывает, матери, отцы и сёстры зарабатывают таким образом? Это их выбор и если они так поступают, мне их искренне жаль. Но я не торгую смертью и болезнью, которая унесла тысячи жизней. И это мой осознанный выбор.

Спасибо всем, кто меня поддержал. И особенное спасибо тем, кто показал своё истинное лицо. Я благодарю Бога, что Он в очередной раз расчистил поле моей жизни для новых всходов. Всем крепкого здоровья и терпения! Ваш Бахрам Багирзаде.



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