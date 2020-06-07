Несмотря на вступление в силу строгого карантинного режима в крупных регионах и городах Азербайджана, есть случаи несоблюдения правил некоторыми гражданами.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, в ходе проверки зоны сотрудниками 8-го отделения полиции Сабаильского районного Управления полиции было установлено, что в поселке Баилово 11 человек покинув свои дома и тем самым нарушив требования карантина, играли в домино. Эти лица были задержаны и доставлены в отделение. Двое из них, по решению суда были арестованы на 10 суток. Остальные строго наказаны, согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.





Minval.az