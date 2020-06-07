Согласно соответствующему распоряжению Оперативного штаба при Кабинете Министров, c учетом усиленного карантинного режима, введенного в Баку и ряде городов страны на 2 дня, сегодня

начиная с утренних часов в пятый раз проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы на главных улицах и проспектах столицы с помощью специальных химических средств.

Согласно сообщению Исполнительной власти города Баку, к дезинфекционным работам привлечены 40 специальных транспортных средств и 2000 работников коммунальных служб.





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