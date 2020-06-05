Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам, которые планируют совершить покупки накануне выходных, в связи с введенным двухдневным жестким карантинным режимом.

Согласно сообщению, TƏBİB рекомендует по возможности предпочесть совершать онлайн-покупки, отправить совершать покупки одного человека.

При этом рекомендуется избегать посещения магазинов в «час пик» и отовариваться в близлежащем к дому магазине.

«Если вы больны, то в магазин не нужно ходить, либо прикрывать рот и нос при чихании и кашле.

Если вы находитесь в магазине, не снимайте медицинскую маску, не дотрагивайтесь до лица, соблюдайте социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Помимо этого в TƏBİB рекомендовали протереть карточки по оплате дезинфицирующим средством, а по возвращении домой обязательно мыть руки с мылом.

Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.

Minval.az