5 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет туман, ожидается северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 18-20, днем 25-29, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в некоторых северных и западных районах ливни, град. Ночью и утром будет туман, ожидается порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az