Парадный состав из 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве.

Как сообщили в министерстве обороны, на параде состоится торжественный марш наших военнослужащих с оружием, произведенным в нашей стране.

Делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя.

Как сообщал Minval.az, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Россию при проведении военных парадов и референдума по внесению поправок в конституцию следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии коронавируса. Дистанция и предписания в сфере гигиены должны соблюдаться и при проведении массовых мероприятий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Minval.az