Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что угроза, исходящая от коронавируса, еще не устранена. Поэтому рекомендации ВОЗ должны соблюдаться и при проведении массовых мероприятий. Об этом пишет интернет-портал dw.com.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Россию при проведении военных парадов и референдума по внесению поправок в конституцию следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии коронавируса. Дистанция и предписания в сфере гигиены должны соблюдаться и при проведении массовых мероприятий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович по видеосвязи в среду, 3 июня.

В России ежедневно регистрируется более 8 тысяч новых случаев коронавируса. Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин назначил отмененный 9 мая парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией на 24 июня. В Москве и других городах России по случаю праздника Победы не только маршируют плечом к плечу тысячи солдат. На самый крупный парад на Красной площади с участием танков и ракетной техники обычно собираются сотни тысяч зрителей.

Путин также назначил на 1 июля референдум по внесению поправок в Конституцию РФ. Эти поправки позволят ему оставаться у власти практически неограниченный срок. Мелита Вуйнович отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, хотя темпы инфицирования еще остаются на высоком уровне. Она выразила надежду на то, что проведение парадов и референдума не приведет к новой масштабной вспышке коронавируса в России.

В России число инфицированных коронавирусом 3 июня увеличилось еще на 8536 человек и достигло 432 277 человек. Число выздоровевших составило 195 957, а умерших – 5215 человек. В сравнении с другими странами уровень смертности от коронавируса в России очень низкий. Власти объясняют это тем, что людей старше 65 лет, на которых во всем мире приходится наибольшее количество жертв, значительно раньше посадили на карантин.

Помимо этого, Россия регистрирует как смерть от коронавируса лишь те случаи, где причиной смерти бесспорно является атипичная пневмония COVID-19. В статистике не учитываются, к примеру, те инфицированные SARS-CoV-2, которые скончались от остановки сердца. Министерство здравоохранения РФ недавно рекомендовало включать в статистику и такие случаи, как это делается в большинстве других стран.

Minval.az