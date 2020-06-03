Предотвращена провоза полтонны героина из Ирана через Азербайджан в Украину.

Как сообщили АПА в Управлении по печати и связям с общественностью ГТК, на таможенном посту «Астара» Южного территориального таможенного управления был задержан грузовик марки Mercedes-Benz (99BF868/99ZD868), управляемый гражданином Азербайджана Аллахверди Иман оглу Мамедовым. Грузовик перевозил дыни из иранского города Астара в город Харьков Украинской Республики.

Во время проверки транспортного средства служебная собака отреагировала на прицеп автомобиля. Из прицепа было выгружено 26 единиц поддонов, в 720 ящиках были обнаружены 526 свертков. Внутри свертков было найдено 545,1 кг героина.

Водитель транспортного средства Мамедов Аллахверди Иман оглу привлечен в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК.

Напомним, за последние три дня таможенные органы Азербайджана обнаружили 826 килограммов 054 граммов героина, стоимость которого на «черном рынке» в Европе превышает 50 миллионов евро.

Minval.az