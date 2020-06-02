Еврокомиссия внесла в «черный список», который запрещает полеты на территории ЕС, все армянские авиакомпании – Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia, Skyball.

Как сообщает эксперт по вопросам энергетической безопасности Ваге Давтян, Армению внесли в список наряду с такими странами, как Ирак, Венесуэла, Афганистан, Ангола Конго, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Либерия, Ливия, Непал, Сан Томе и Принсипи и др.

«Это полное фиаско, которое приведет к серьезным проблемам не только для транспортно-логистической безопасности Армении, но и международной репутации, соответственно, инвестиционной привлекательности», цитирует «Лрагир» Давтяна.

Как отмечается в обосновании, регулирующий государственный орган не осуществлял надлежащего контроля.

Minval.az