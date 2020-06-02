3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 20-23, днем 29-32, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится до 752 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем — 40-45 %.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных районах ливни, град. Утром будет туман, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Minval.az