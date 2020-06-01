43-летний исполнитель Юсиф Эйвазов показал в соцсети результаты работы над собой. Певец опубликовал коллаж, на котором видно, насколько он стал стройнее за последнее время.

В подписи к фото оперный певец призвал не боятся меняться: «Друзья! Вы можете изменить свою жизнь и можете изменить свое тело. Вы можете!»

Фанаты восхитились преображением Эйвазова, назвав его феноменальным. «На характере! Красавец!», «Вы молодец! Сила воли!», «Стройный, как юноша», «Феноменально! Нет слов», «Шикарный результат! Как будто два разных человека», — прокомментировали они фотографии.

Minval.az