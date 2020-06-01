43-летний исполнитель Юсиф Эйвазов показал в соцсети результаты работы над собой. Певец опубликовал коллаж, на котором видно, насколько он стал стройнее за последнее время.
В подписи к фото оперный певец призвал не боятся меняться: «Друзья! Вы можете изменить свою жизнь и можете изменить свое тело. Вы можете!»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Guys .. you CAN change your life.. your body .. what do you think about a life stream of my training with my trainer.. then I can explain you how I’m doing my training and how you can loose weight with a system and without stress 😇 and after that we will do a small online competition with my very good friend @oleg.ivenko 😊👋🤗 stay connected ❤️😊 Друзья .. вы можете изменить свою жизнь и можете изменить своё тело .. ВЫ МОЖЕТЕ!! Что думаете если я поведу для вас онлайн тренировку из своего спортзала , расскажу о здоровом питании и о том как можно сбросить вес без стресса для организма , постепенно и здоровым путём , БЕЗ ХИМИИ И ПРЕПАРАТОВ !!! А затем мы проведём небольшое онлайн соревнование с моим хорошим другом @oleg.ivenko как мы и обещали 😊😊😊🤗🤗❤️ Не переключайтесь!!! #yusifeyvazov #sport #tenor #healthyfood #healthylifestyle #юсифэйвазов #юсиф #спорт #здоровыйобразжизни #здоровье #спорт
Фанаты восхитились преображением Эйвазова, назвав его феноменальным. «На характере! Красавец!», «Вы молодец! Сила воли!», «Стройный, как юноша», «Феноменально! Нет слов», «Шикарный результат! Как будто два разных человека», — прокомментировали они фотографии.