1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах будет туман, северо-западный ветер сменится на юго-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 16-19, днем 25-29, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 757 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных районах ливни, град. Утром ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 8-13, днем 19-24 градусов тепла.

Minval.az