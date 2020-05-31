Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект закона «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от визы».

Как сообщает АПА, о проекте проинформировал председатель комитета парламента по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Согласно соглашению, отменяется визовое требование для граждан Турции, имеющих действительный общегражданский паспорт и желающих посетить Азербайджан на срок до 90 дней. А в нынешнем законодательстве этот срок составляет 30 дней.

С.Сеидов отметил, что соглашение облегчит визиты граждан Азербайджана и Турции. Оно будет распространяться на владельцев действительных паспортов обеих сторон.

То есть, паспорта, принадлежащие гражданам сторон, должны иметь срок действия не менее 6 месяцев с даты въезда в страну, максимальный срок пребывания без визы в соседней стране составит 90 дней.

Проект был вынесен на голосование и принят.

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