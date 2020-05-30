В Азербайджане выявлено еще 257 случаев заражения коронавирусом, 202 человек вылечились, 3 человек скончался, сообщает Оперштаб при Кабмине.

Результаты тестов на коронавирус, взятые у граждан (1948, 1953 и 1957 г.р.), оказались положительными, они скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 5246 факта заражения коронавирусной инфекцией.

3327 человек вылечились, 61 человек умерли, 1858 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 58 из них оценивается как тяжелое, — 68 средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 294.264 теста на коронавирус.

Minval.az