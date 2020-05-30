В Азербайджане выявлено еще  257 случаев заражения коронавирусом,  202  человек вылечились, 3 человек скончался,  сообщает Оперштаб при Кабмине.

Результаты тестов на коронавирус, взятые у граждан (1948,  1953 и 1957 г.р.), оказались положительными, они скончался.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 5246 факта заражения коронавирусной инфекцией.

3327  человек вылечились,   61  человек умерли,  1858 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 58  из них оценивается как тяжелое,    —  68 средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 294.264 теста на коронавирус.

Minval.az