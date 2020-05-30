Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Согласно сообщению Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 16.00 северо-западный ветер усилился в Нефтчале до 20 м/с,

в Тертере до 18 м/с, в Хачмазе до 16 м/с, в Баку, Сумгайыте до 28 м/с, на острове Гум до 26 м/с, в Маштаге до 25 м/с, в Бине до 23 м/с, на острове Чилов, в Пираллахи до 20 м/с, в Забрате до 18 м/с, на Нефтяных Камнях до 22 м/с.

При этом упоминается о том, что высота волн возле станции «Нефтяные Камни» достигла 4,5 м.

Minval.az