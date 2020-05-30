Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и вопросам безопасности указал суверенитет и территориальную целостность как ключевые элементы связей между ЕС и странами «Восточного партнерства».

Об этом на своей странице в «Twitter» подчеркнула глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Вскоре после утверждения советом Европейского союза (ЕС) результатов, которые выражают общие обязательства по международному праву, включая закрепленные в Хельсинкском Заключительном акте принципы суверенитета и территориальной целостности, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что эти принципы являются ключевыми элементами отношений между ЕС и странами «Восточного партнерства»,- отметила Лейла Абдуллаева.

Minval.az