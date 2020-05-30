Сенатор из департамента Орн Франции, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле направила письмо президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Господин Президент!

Мы знакомы более двадцати лет и я всегда высоко оценивала уровень наших отношений.

В переживаемый кризисный период я поняла, что слова и выступления, озвученные на проведенных в Баку гуманитарных форумах, не остаются на бумаге. Я увидела, что слова совпадают с делом.

Благодаря Вашей заботе и Международному центру Низами Гянджеви нашему департаменту было предоставлено тысячи масок, 210 тестов и защитная одежда.

Поэтому я хотела искренне и с чувством симпатии поблагодарить Вас. Надеюсь на скорую встречу, более плодотворное международное сотрудничество и обсуждение всех этих тем во имя общих гуманистических интересов.

Господин Президент, прошу принять мое высокое почтение».

Minval.az