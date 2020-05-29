Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики.

В письме говорится: «От имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики передаю Вам самые искренние поздравления правительству и народу дружественной страны по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Выражаю уверенность в том, что узы дружбы и сотрудничества между Кореей и Азербайджаном, имеющие глубокую историю, будут постоянно развиваться в соответствии с волей обоих народов. Желаю Вам и вашему народу больших успехов в ваших делах во имя процветания Азербайджана».

Minval.az