Туристический портал ТурСтат составил рейтинг курортов и стран СНГ для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха летом.

Курорты в Беларуси, Казахстане и Азербайджане входят в первую тройку самых популярных для оздоровительного отдыха и лечения в санаториях стран СНГ летом.

Курорты на озере Нарочь в Беларуси, курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане и курорт Нафталан в Азербайджане входят в топ-3 курортов для летнего оздоровительного и лечебного отдыха.

Топ-5 для лечебно-оздоровительного отдыха в СНГ также составляют курорт Джермук в Армении и озеро Иссык-Куль в Киргизии.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности курортов СНГ для санаторного-курортного и оздоровительного отдыха.

Топ-5 Курортов СНГ Санатории Лето:

Нарочь, Беларусь

Бурабай (Боровое), Казахстан

Нафталан, Азербайджан

Джермук, Армения

Иссык-Куль, Кыргызстан

Minval.az