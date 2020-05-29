«Улучшается социальное обеспечение вынужденных переселенцев. В прошлом году объем выплачиваемого переселенцам пособия увеличился на 50 процентов. Каждый вынужденный переселенец многие годы обеспечивается со стороны государства ежемесячным пособием».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе.

«Конечно, сегодня в нескольких странах мира есть вынужденные переселенцы, и таких стран становится больше. Потому что войны, столкновения получают широкий размах, появляются новые городки переселенцев. Однако считаю, что внимание, уделяемое данной сфере в Азербайджане, носит образцовый характер. Это неоднократно подтверждали и международные организации. Потому что мы обеспечиваем переселенцев такими прекрасными домами. И конструкция, и внутренний дизайн, оснащение домов радуют глаз. Азербайджан и в этом деле занимает одно из ведущих мест. Считаю, что это — наш долг, мы делаем и будем делать это.

Но нам также следует знать, и весь азербайджанский народ должен знать, что это – временное место жительства для вас. После освобождения наших земель от оккупации мы построим на землях, которые сегодня пока еще находятся под оккупацией, такие же прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города. Наше национальное наследие, разрушенное и уничтоженное армянами, задокументировано. Мы хорошо знаем свое историческое прошлое, и хорошо знаем, что Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. После освобождения оккупированных земель все здания будут отстроены заново, в том числе предусматривается принять практические архитектурные меры, отражающие наличие разрушенных исторических памятников.

Я абсолютно уверен в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Есть много факторов, позволяющих говорить это – наша военная мощь, и мы продемонстрировали ее. В результате успешных военных операций в 2016 и 2018 годах от оккупантов были освобождены тысячи гектаров земли. На примере села Джоджуг Марджанлы мы видим, какая работа и какими темпами будет осуществлена на других землях, освобожденных от оккупации. Мы заново отстроили Джоджуг Марджанлы всего лишь за год после военной победы, сегодня там кипит жизнь, переселенцы вернулись на родную землю. Порой звучат такие мысли, что некоторые переселенцы могут не вернуться после освобождения земель от оккупации. Однако я абсолютно уверен в том, что все переселенцы вернутся на родные земли, как это сделали джебраильские переселенцы. На протяжении многих лет они жили в других местах, в том числе в городе Баку. Но как только появилась возможность они даже встали в очередь, чтобы поскорее вернуться на родную землю. Также и освобожденный от оккупации поселок Шихарх. Сейчас там тоже возведен большой городок. Это – историческое место Азербайджана, находящееся на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. На освобожденной от оккупации территории возведен большой городок. Мы проведем восстановительные работы и на всех остальных землях, находящихся сегодня под оккупацией. Азербайджан обеспечит свой суверенитет.

Повторяю, военная мощь, наши международные позиции, позиция, демонстрируемая международными организациями в связи с конфликтом. Особенно в последние годы, можно сказать, все международные организации и ведущие страны мира решительно поддерживают территориальную целостность нашей страны. Это еще раз продемонстрировали проведенные недавно в Нагорном Карабахе так называемые «президентские выборы». Этого фиктивного президента, президента в кавычках никто не признал. Ведущие страны мира выступили с открытым заявлением. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Америка, Франция, Россия, затем Европейский Союз, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие организации заявили, что не признают этих выборов, что Нагорный Карабах – азербайджанская земля. Поэтому международное право, наша военная мощь, а также экономическое преимущество, конечно, сыграют основную роль в освобождении наших земель. Переговоры само собой, но вы прекрасно видите, что сегодня силовой фактор выходит на передний план в мире, некоторые страны, даже государства с большими демократическими традициями, порой игнорируя международное право, обеспечивают свои интересы. За счет чего? За счет силы. Поэтому армейское строительство всегда находится на первом плане в моей деятельности как Президента. Сегодня мы создали такую могущественную армию, что можем выполнить любую задачу. Конечно, все перечисленные мною положительные факторы, а также демографическая ситуация и дальше будут обеспечивать наше преимущество. Решение нагорного-карабахской проблемы – это исторический вопрос, и мы должны решить его окончательно и полностью. Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена. Сегодня за столом переговоров обсуждается именно поэтапное решение. Несмотря на то, что руководство Армении в своих официальных популистских выступлениях пытается отрицать это, но по сути в рамках переговоров обсуждается именно вопрос поэтапного решения. Оно и здесь лицемерит, обманывает свой народ, пытается обмануть посредников. Никакое решение, кроме поэтапного, невозможно. А что это означает? На первом этапе часть земель освобождается от оккупации. Другого варианта быть не может. Но я говорю, что это может быть только поэтапный подход. Наша цель, основная идея — полное обеспечение раз и навсегда суверенитета, и мы сделаем это. Пусть ни у кого не будет сомнений. Просто мы должны быть сильнее, правильно оценить время и геополитическую ситуацию для решения вопросов. Это мое мнение, и я знаю, что азербайджанский народ поддерживает мою позицию. Я неоднократно заявлял и еще раз хочу сказать: нагорно-карабахский вопрос может найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Еще раз заявляю: Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», — сказал Ильхам Алиев.

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