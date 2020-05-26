Обнародован прогноз погоды на завтра.

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным

ветром.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается — 14-17, днем — 22-27, в Баку ночью — 15-17, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров рт.ст.,

относительная влажность ночью — 65-75, днем — 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых предгорных районах ожидается град. Ночью ожидается 13-18, днем — 27-32, в горах ночью — 6-11, днем — 15-20 градусов тепла.

Minval.az