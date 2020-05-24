24 мая до утра погода в стране была нестабильной, местами шел дождь и дул сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, количество осадков составило 5 мм в Сарибаше (Гах), 2 мм в Гусаре и Кишчае (Шеки), 1 мм в Загатале, Губе, Мингячевире, Хыналыге, Гедабеке, Нафталане, Шамкире, Дашкесане, Шеки, Халтане.

Скорость ветра в Нефтчале достигла 35 м/c, в Нафталане 35 м/с, в Товузе, Барде и Тертере 25 м/с, в Сумгайыте 38 м/с, в Баку 35 м/с, на станции «Нефтяные камни» 29 м/с.

Высота волн возле станции «Нефтяные камни» достигла 6.6 метра.

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