Глава Чечни Рамзан Кадыров в преддверии Ураза-байрама попросил у Аллаха сил для победы над коронавирусом и поздравил мусульман с праздником в видеообращении.

«Завершился благословенный месяц рамадан, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман Чеченской Республики, России и всего мира. Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом — вирусом [который вызывает заболевание] COVID-19, поглотившим многие страны».

В Telegram-канале Кадырова опубликовано видео, на котором глава Чеченской Республики поздравляет мусульман. Видно, что снимающий движется к мечети в центре Грозного. Самого Кадырова в кадре нет. Помощник главы Чечни и директор телерадиокомпании «Грозный» Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что Кадыров лично снимал видео.

Minval.az