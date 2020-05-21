Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество заболевших на вчерашний день по-прежнему зашкаливает за цифру 100. То есть, тенденции на спад пока что не предвидится. Строгий карантин в городе отменен, поэтапно открывается ряд торговых объектов, народ постепенно заполняет улицы города, и наконец-то открылось метро. И вот с этого момента начались странности, которые мыслящего человека ввергают в состояние шока.

Так, на входе в метро установлены специальные турникеты, по которым должны проходить пассажиры. Согласно установленным требованиям, должно соблюдаться расстояние между людьми, но его нет. Далее: на входе стоит полицейский, контролирующий у входящих наличие маски. Если маски нет – в метро не пускают, требуя выйти и приобрести маску в близлежащей аптеке. Вроде бы, согласно установленным правилам все правильно: нет маски – нет входа в метро, так как человек без маски может являться источником заражения. Но вот тут-то и начинаются вышеупомянутые странности: турникет пройден, и пассажир как ни в чем ни бывало, снимает маску, заходит в поезд и спокойно едет до пункта назначения.

Понятно, что не все поступают одинаково – кто-то соблюдает нормы и не снимает маску до конечно остановки, но половина пассажиров в поезде спускают маску на подбородок или вовсе прячут в сумку или в карман.

Рассчитывать на гражданскую сознательность в такие моменты довольно сложно, так как многие объясняют свои действия тем, что в метро им тяжело дышать в маске, и что нет «никакого коронавируса, просто людей пугают». И если с первым доводом не согласиться сложно, то со вторым – опять же опираясь на данные оперативного штаба о количестве заболевших, не все так просто. Но, тем не менее, сам факт того, что создается видимость борьбы с заболеванием, очень напрягает, хотя нам, гражданам страны, давно пора бы уже привыкнуть к видимости «борьбы», «порядка» и так далее. Достаточно вспомнить, как у нас строятся дороги и облагораживаются районы – от центральной улицы до главного парка, короче, до того самого места, куда приезжают представители высшей власти, чтобы принять отчет чиновников о проделанной работе. А потому чиновники наши могут спокойно бросить недоделанный проект и не довести работы до конца, потому что руководство страны уже приезжало, посмотрело и оценило. Ведь главное – это въезд, а что там за этим въездом – одному Богу известно.

С профилактикой заболевания в бакинском метро происходит аналогичная картина, а потому и удивляться особо не приходится. Но обиднее всего то, что тебя отправляют за маской, а в аптеках, расположенных возле метро, в большинстве случаев их не бывает. В результате пассажир, изгнанный из метро из-за отсутствия маски, начинает лихорадочно искать альтернативные способы, чтобы добраться до места работы. Но с учетом того, что масочный режим в метрополитене заканчивается после прохождения через турникет – какой смысл лишать возможности человека, у которого не было маски, добираться до работы привычной подземной дорогой? Ведь в вагоне все равно он бы ее снял. Или коронавирусная инфекция «свирепствует» исключительно на территории дежурных, проверяющих наличие масок у пассажиров? А дальше? На перроне, в вагоне, в переходе, на эскалаторах и лестницах? Там ее нет, инфекции этой?

Кроме того, в общественном транспорте – автобусах и такси, в масках уже практически никого не встретишь. А значит, любой человек, не соблюдающий дистанцию и не носящий маску, заразится коронавирусом, как паинька спустится в маске в метрополитен, а затем ее снимет… Далее – по сценарию. А потому остается открытым вопрос: кому выгодна такая позиция? Что могут дать половинчатые меры «контроля», а точнее, эта банальная показуха, если пользы от нее – ноль? Количество заболевших коронавирусом ежедневно будет увеличиваться, и кончится эта ситуация обещанной второй волной и новым введением строгих карантинных мер. А, может быть, на то и расчет? Во всяком случае, у мыслящего человека складывается именно такое впечатление. Тогда – в свете наплевательского отношения к ношению масок в метро — остается открытым вопрос о пляжах, где, согласно последней информации, гражданам страны предлагают посредством СМС бронировать место, чтобы отсекать возможность массового скопления «не в то время и не в том месте» — дабы пресечь распространение коронавируса. Как это всё понимать? Что опаснее – сидеть друг напротив друга и дышать друг другу в лица в душном тесном метро или же находиться на открытом воздухе, в море или загорать на берегу?

Далее: после отмены обязательных СМС народ толпами хлынул в город, и опять же в масках сегодня немногие. Смысл держать закрытыми торговые центры, если люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски на улицах города?

И последнее: маски, о которых идет речь, по-прежнему являются товаром №1, и есть не везде и не всегда, несмотря на тот факт, что вроде бы фабрика открылась. Согласно комментарию сотрудницы аптеки «Глюкоза», расположенной на ул. Шарифзаде, маски, поступающие с новооткрывшейся фабрики только в первые дни работы были качественными. Они были плотными, белыми изнутри и голубыми снаружи. Сейчас маски по качеству напоминают «туалетную бумагу», и зачастую в аптеки города доставляется бракованный товар: практически у всех масок отрываются веревочки.

С учетом всех перечисленных фактов хотелось бы отметить: борьба с коронавирусной инфекцией будет неэффективна до тех пор, пока механизмы этой борьбы будут запущены грамотно, а не по принципу «лишь бы как». В такой ситуации следует либо отменить все эти предохранительные меры, либо наконец-то вспомнить о том, что закон одинаков для всех. А потому если человеку НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ МАСКУ В МЕТРО — он НЕ ДОЛЖЕН ЕЕ СНИМАТЬ. И контроль не должен ограничиваться только территорией турникетов. На каждой станции, в каждом вагоне должны находиться контролеры, дежурные. Неужели это так сложно? Но, наверное, все же сложно, так как элементарный контроль за ситуацией в сфере распространения инфекции коронавируса в городе попросту отсутствует.

Яна Мадатова

Minval.az