22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются дожди. Ночью и утром будет туман, западный ветер усилится. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az