Межправительственное азербайджано-турецкое соглашение «О взаимном освобождении от виз» представлено в Милли Меджлис Азербайджана.

«Парламентский комитет по международным отношениям и межпарламентским связям на заседании в среду одобрил данное соглашение, предусматривающего увеличение с 30 до 90 дней срок взаимного безвизового режима для туристов из Азербайджана и Турции», — сообщили агентству «Интерфакс» в парламенте.

Кроме этого, на утверждение в парламент Азербайджана представлены еще ряд межправительственных соглашений с Турцией: «О преференциальной торговле», «О военно-финансовом сотрудничестве».

Как сообщалось ранее, 25 февраля 2020 в Баку при участии президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджан. По итогам заседания стороны подписали 14 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в различных областях. При этом, главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мевлют Чавушоглу подписали соглашение между правительством Азербайджана и правительством Турции «О взаимном освобождении от виз».

Minval.az