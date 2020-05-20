Письмо, адресованное Азербайджаном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорный Карабах, распространено в качестве документа ООН.

Как сообщает АПА, в письме отмечается, что Армения совершила провокацию, нарушив как обязательства по международному праву, так и по процедурам урегулирования конфликта.

«9 мая 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики, чтобы отметить 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне и годовщину оккупированной армянами в мае 1992 года Шуши — исторического центра и колыбели культуры Азербайджана.

Как известно, в результате нападения армян в мае 1992 года были оккупированы город Шуша и 30 сел Шушинского района, 195 азербайджанцев были убиты, 165 ранены, 58 человек пропали без вести, более 24 тысяч жителей Шуши были вынуждены покинуть свои земли и дома.

Следует особо отметить, что это нападение произошло в то время, когда руководители Армении и Азербайджана проводили переговоры в Тегеране, сделали совместное заявление о том, что берут на себя обязательство урегулировать конфликт мирным путем и в соответствии с международным правом.

Разрушительные последствия бесчеловечных методов войны, применявшихся в 90-е годы во время агрессии Армении против Азербайджана, напоминают судьбу тысяч городов, разрушенных во время Второй мировой войны. Серьезно пострадала Шуша, которая находится в руках агрессора».

Отмечается, что попытки Армении провести параллель между оккупацией Шуши, являющейся азербайджанским городом, и великой победой во Второй мировой войне являются большим неуважением к памяти миллионов людей, пожертвовавших своей жизнью в борьбе с фашизмом.

«Но нет ничего удивительного в этой политике Армении, где в настоящее время нацистские генералы Гарегин Нжде и Драстамат Канаян возвеличены до уровня национального героя. Нет сомнений, что Армения будет вынуждена вывести свои вооруженные силы со всех оккупированных территорий Азербайджана, в том числе из города Шуша, и демографический состав и культурная структура освобожденных территорий будут восстановлены. В то же время будет обеспечено безопасное возвращение вынужденных переселенцев в свои дома», — отмечается в письме.

Minval.az