Министерство труда и социальной защиты населения регулярно размещает информацию, предупреждения, рекомендации для работодателей по вопросам трудового законодательства и его применения в подсистеме «Уведомление о трудовом договоре».

Как сообщили в пресс-службе министерстве, целью этого является оказание содействия в сфере просвещения работодателей и применения трудового законодательства.

В ряде случаев запросы работодателей, поступающие в Министерство и Государственную инспекцию труда при Министерстве, свидетельствуют о неосведомленности предпринимателей в этой сфере. Они обосновывают это тем, что плохо знакомы с трудовым законодательством, с его требованиями.

В связи с этим министерство рекомендует работодателям постоянно знакомиться с информацией, рекомендациями и уведомлениями, размещенными в подсистеме «Уведомление о трудовом договоре», выполнять требования законодательства.

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