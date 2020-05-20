В Баку снесено свыше 1 200 непригодных для проживания зданий.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку.

«В соответствии с решением Кабмина № 86 от 25 февраля 2016 года в районах столицы продолжается снос зданий, находящихся в аварийном состоянии, и срок эксплуатации которых истек. Согласно данному решению, непригодными являются свыше 3 тысяч зданий, и до сегодняшнего дня снесено более 1 200, а на их месте построены новые. Этот процесс продолжается, и в период строительства новых домов жильцам снесенных домов выплачивается арендная плата. По окончании строительства им предоставляется новая жилплощадь, которая на 20% больше прежней», — сообщили в департаменте.

Minval.az