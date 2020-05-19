20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть южный ветер. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но в некоторых горных районах ожидаются грозы, временами дожди. Возможен град. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 12-16, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az