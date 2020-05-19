Сотрудники лаборатории защиты растений Института дендрологии НАНА проводят мониторинг биологического разнообразия лесных ландшафтов.

Как сообщили АПА в Академии, по оценкам специалистов института 42 видов растений считаются слабыми и уязвимыми в лесном ландшафте страны. По причине того, что они мало разнообразны, неблагоприятная среда в условиях климатических изменений, может привести исчезновению этих видов. После определения статуса и категории этих видов предполагается разработать рекомендации по их размножению в парках и садах.

Было отмечено, что по итогам первых исследований флоры и фауны лесных ландшафтов нашей страны были определены таксономическая структура, биоэкологические особенности 749 видов растений, их резистентность к изменчивости климата, собраны фотоматериалы. Согласно ландшафту, в равнинных, горных и тугайных лесах встречается 155 пород, 452 вида растений. Они имеют богатую породу и разнообразие видов, являются безопасными для флоры лесных ландшафтов Азербайджана.

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