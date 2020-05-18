Треть украинцев положительно оценивают первый год правления нынешнего главы государства Владимира Зеленского, более половины граждан Украины (57%) доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 12 по 13 мая.

Согласно данным исследования, которые приводит «Интерфакс», треть опрошенных оценивают первый год правления президента Зеленского на «отлично» или «хорошо», почти 40% — «удовлетворительно», около трети — «неудовлетворительно» или «ужасно». Относительно худшие оценки Зеленскому дали респонденты Востока, жители городов, старше опрошенные. В то же время молодежь, жители Юга, Центра и Запада дали относительно лучшие оценки.

Так, освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом — сферы, в которых опрошенные поставили лучшие оценки за первый год президента. Средние оценки получили такие сферы как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования.

В то же время хуже всего опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня в Донбассе. Несмотря на это, в таких сферах как борьба с коррупцией, медицинская и земельные реформы и уменьшение влияния олигархов на политику негативные оценки дали также не менее трети сторонников действующего главы государства.

Кроме того, рейтинг доверия среди политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют — 37%. Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Так, Разумкову доверяют 25%, не доверяют — 33%, премьеру доверяют только 14%, а 39% — не доверяют.

При этом лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%, лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — 24% и 61% соответственно, лидеру Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко- 22% и 72%, лидеру партии «Европейская солидарность», пятому президенту Петру Порошенко- 20% и 76%.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Бойко, 13,3% — Порошенко, 8,6% — Тимошенко, 5,9% — Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% — не определились.

Почти так же, как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% — проголосовали за Порошенко.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 34% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 15,1%, «Европейская солидарность» — 14,0%, «Батькивщина» — 9,2%, «Сила и честь» — 4,7% и «Радикальную партию» — 4,0%. Примерно по 3% готовы поддержать «партию Шария», «Украинскую стратегию Гройсмана», «Свободу» и «Голос».

В общем среди всех президентов независимой Украины 20% считают лучшим Леонида Кучму (второй президент, 1994-2005 гг ). 16% ответили, что лучшим президентом является Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% — Петр Порошенко, 9% — Виктор Янукович и только 6% — Виктор Ющенко. В то же время 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% — затруднились ответить. Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко — жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука — старшие.

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос 12-13 мая 2020г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

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