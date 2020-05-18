Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Молдовы Игорем Додоном состоялась встреча в формате видеоконференции.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Молдовы Игорем Додоном состоялась встреча в формате видеоконференции.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/05/18 13:58
Раздел: Азербайджан
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