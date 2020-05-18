Иногда сказанные нами слова, становятся пророческими – хотим мы того или же нет. Но все же слово работает, особенно, если оно не расходится с делом.

Так, еще в декабре 2018 года глава Минкульта Абульфас Гараев в беседе с журналистами говорил, что в жизни не бывает «незаменимых»: «Завтра не будет и меня, будет новый министр, культура Азербайджана будет развиваться, ничто не изменится».

А ведь как в воду смотрел, и скорее всего, так и будет. Но вот только когда?

С момента громких задержаний коррумпированных сотрудников Минкульта и выхода нашей статьи «А такой министр «культуры» – это нормально?» прошла уже неделя, но по-прежнему от Гараева не последовало никаких действий – ни выступления в СМИ, в котором он смог бы обнародовать свои мысли с связи с произошедшим, ни тем более заявления о подаче в отставку. Хотя на самом деле, последнего шага от министра ждет весь мыслящий электорат страны, потому что должен же как-то человек, много лет занимающий кресло министра культуры, спасти свою честь? Ведь гораздо лучше добровольно подать в отставку, чем дождаться аналогичного действия от государства.

Тема арестов в Минкульте попала под шквал общественной критики, но стоит отметить, что были и те, кто встал на защиту Абульфаса Гараева – из уважения к его великому дяде. Также говорилось о том, что министр не может не знать о коррупции в таких масштабах со стороны своего же зама.

Но и тут получается опасный парадокс: если министр не знает, значит, он некомпетентен. Почему этот некомпетентный руководитель многие годы занимает столь высокую должность?

Помимо всего прочего, в комментариях упоминались и некоторые факты, озвученные пользователями, работающими в сфере искусства – в частности, про «оброк» с композиторов за выпуск и оплату их произведений, отмывание денег на джазовых фестивалях, раздачу званий через цепочку аферистов, доставляющих взятки чинушам за их «бесценную услугу», обесценивая таким образом труд талантливых достойных людей и приравнивая их к бездарным людям, покупающим славу, как на базаре. И не может быть, чтобы министр культуры ни о чем этом не знал и не ведал.

Вполне естественно, что А. Гараев считает себя невиновным в том, что его зам Байрамов и глава госкомитета Султанов брали взятки в огромных размерах, то есть действует по принципу Дуремара «А я тут ни при чем, совсем тут ни при чем». Согласно его единственному комментарию, озвученному сотруднику СМИ по ситуации с арестами, «если есть негативные факты, то им будет дана правовая оценка». И всё. Далее – тишина.

А на самом деле ее быть не должно, так как скандал, связанный с задержанием коррумпированных чиновников Минкульта был довольно сильный, и все уверены в том, что чистки только начались, дальше будет больше. Тема добровольной отставки Абульфаса Гараева дала повод появиться на свет крылатой фразе: когда в какой-нибудь стране освободится должность посла, Гараев ее обязательно займет.

Кроме того, люди задаются и другим, более жестким вопросом: почему министр культуры до сих пор еще не арестован? Ведь не может же правая рука не знать, что делает левая?

Аналогичным вопросом задается и один из влиятельных людей правящей партии Сиявуш Новрузов, заявивший, о том, что во многих странах мира после таких случаев министр подает в отставку и ведется расследование.

Также Новрузов считает, что у азербайджанских госчиновников, уволенных за коррупцию, есть привычка перебегать в оппозиционный лагерь. Не факт, что Гараев подастся в оппозицию, но податься с должности министра культуры он по–любому должен. Во всяком случае, если не деньги, то хоть совесть свою спасет.

Яна Мадатова

Minval.az