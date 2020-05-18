Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Сефик Дзаферович направил Азербайджану благодарственное письмо за поддержку, оказанную в Боснии и Герцеговине во время пандемии коронавируса.

В самые трудные моменты пандемии Босния и Герцеговина получала поддержку с разных сторон, но одной из стран, проявивших особую решимость прийти на помощь Боснии и Герцеговины, является, безусловно, Азербайджанская Республика во главе с президентом Ильхамом Алиевым, передает Sarayevo Times.

Я также хотел бы обратить внимание на помощь в виде медицинского оборудования, направляемую в нашу страну Международным центром Низами Гянджеви во главе с сопрезидентом этой организации Вайрой Вике-Фрейберг и генеральным секретарем Ровшаном Мурадовым.

«Мы признаем истинную и искреннюю дружбу в эти самые трудные времена. Азербайджанская Республика за последние недели продемонстрировала, что она является истинным и искренним другом граждан Боснии и Герцеговины», — говорится в заявлении Президиума БиГ.

Minval.az