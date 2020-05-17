Сегодня в Тбилиси стартовало шествие автоколонны священников в честь Дня сплоченности и святости семьи. Шествие освятило тбилисские улицы, для этой цели в машинах находились иконы и святая вода, информирует «Вестник Кавказа».

Акция началась по окончании литургии в Кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба. Шествие автоколонны благословил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

В ходе литургии Католикос-Патриарх благословил грузинские семьи.

В прошлом году День сплоченности и святости семьи отмечался пешим шествием по Тбилиси, а в этом году оно было заменено на автомобильное для соблюдения правил безопасности в условиях пандемии коронавируса.

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