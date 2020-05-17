В Грузии до 695 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

К утру 17 мая в стране выявлено 12 новых фактов заболевания. Известно, что трое из них – это жители Зугдиди, члены семьи инфицированного водителя фуры.

Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 увеличилось на шесть и сейчас составляет 425.

В настоящее время активными остаются 258 случаев коронавирусной инфекции, то есть чуть больше 37% от всех зафиксированных по стране фактов. 12 человек в возрасте от 45 до 86 лет скончались.

В карантине находятся 3 822 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 360.

Minval.az