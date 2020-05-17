Украина получила статус наблюдателя Комитета по здравоохранению Евроcоюза. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье, 17 мая.

«На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя», – сказал Степанов и добавил, что это очень важное событие для Украины, потому что в этот комитет входят все ведущие страны ЕС. Его слова приводит «Корреспондент».

Министр уточнил, что во время заседаний комитета рассматриваются вопросы реагирования стран на ситуации, угрожающие здоровью людей, такие как нынешняя пандемия коронавируса.

Степанов выразил уверенность, что такое членство пойдет на пользу системе здравоохранения Украины.

Minval.az