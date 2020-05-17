Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами

будет пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщили в Национальном гидрометеорологическом центре Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, переменчивый юго-западный ветер вечером сменится переменчивым северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-12 градусов, днем 18-20 градусов тепла. В Баку ночью ожидается будет 9-11, днем 18-20 грвадусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

18 мая в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны молнии, временами дожди, град. Западный ветер местами временно усилится.

Температура воздуха составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла. В горах ночью будет 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az